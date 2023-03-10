«Сочи» — «Оренбург»: гости удвоили преимущество

Аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил на 51-й минуте матча с «Сочи» в 19-м туре РПЛ — 2:0.

Иван Башич навесил с углового на правом фланге, Перес на границе вратарской перепрыгнул Кристиана Нобоа и головой отправил мяч под перекладину.

Для 24-летнего Переса это первый гол за «Оренбург» в РПЛ. Он перешел в клуб зимой 2023 года.