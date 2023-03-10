«Сочи» — «Оренбург»: гости открыли счет в конце первого тайма

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко открыл счет на 45+1-й минуте матча с «Сочи» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

У Мансильи прошел навес слева в штрафную «Сочи», защита выбила мяч, но на рикошет успел Капленко, который ударом с полулета отправил мяч под правую штангу.

Для 23-летнего Капленко это первый гол в РПЛ.