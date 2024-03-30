«Сочи» лидирует в РПЛ по количеству автоголов с 2019 года, «Спартак» — в тройке

«Сочи» забил 10-й автогол после выхода клуба в РПЛ в 2019 году.

В 22-м туре чемпионата России защитник «южан» Дмитрий Чистяков поразил свои ворота в матче с ЦСКА.

По данным Opta, «Сочи» лидирует по этому показателю за указанный период. Второе место занимает «Ростов» — 9 голов. Третью строчку делят «Спартак» и «Урал» — по 8 голов.