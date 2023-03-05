«Сочи» — ЦСКА: Лука Джорджевич открыл счет в матче

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич открыл счет в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА. Футболист отметился голом на 72-й минуте. Это его первый забитый мяч в чемпионате России в этом сезоне.

Ранее судья отменил гол игрока ЦСКА Мойзес Барбозы. Счет к 73-й минуте — 1:0.

Игра проходит в Сочи.