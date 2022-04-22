Соболев назвал лучших судей в российском футболе

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» назвал лучшего судью в российском футболе на данный момент.

— В плане поведения на поле мне больше всех нравятся Павел Кукуян и Сергей Карасев, — сказал Соболев. — Бывает такое, что я ругаюсь на поле с судьями. Но с Кукуяном и Карасевым у меня почти никогда не бывает конфликтов. Они всегда уважительно общаются, без мата, четко. Все объясняют, доносят до игроков.

После 25 туров «Спартак» занимает десятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 31 очко.