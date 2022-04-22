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Сегодня, 09:10

Соболев назвал лучших судей в российском футболе

Антон Иванов
,  
Артем Калинин
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» назвал лучшего судью в российском футболе на данный момент.

— В плане поведения на поле мне больше всех нравятся Павел Кукуян и Сергей Карасев, — сказал Соболев. — Бывает такое, что я ругаюсь на поле с судьями. Но с Кукуяном и Карасевым у меня почти никогда не бывает конфликтов. Они всегда уважительно общаются, без мата, четко. Все объясняют, доносят до игроков.

После 25 туров «Спартак» занимает десятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 31 очко.

Александр Соболев. «Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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