Соболев переходит в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», 22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев вторую часть сезона проведет в «Спартаке». Клубы договорились об аренде с правом выкупа.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья» во всех турнирах и забил 10 голов.

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