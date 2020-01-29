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«Крылья Советов» объявили о переходе Соболева в «Спартак»

21:49
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Как и сообщал «СЭ», между «Крыльями Советов» и «Спартаком» достигнута договоренность о переходе нападающего Александра Соболева в московский клуб, информирует официальный сайт самарцев.

В ближайшее время форвард прибудет в расположение красно-белых, где проведет весеннюю часть чемпионата-2019/20.

По информации «СЭ», в июне Соболев подпишет постоянный контракт с москвичами на 4 года.

Затраты «Спартака» на аренду и последующего летом выкупа 22-летнего форварда составят порядка 5 миллионов евро. Эта сумма распределится в таких пропорциях: за аренду до конца сезона-2019/20 самарцы получат 500 тысяч, а по ее окончании — 4,5 миллиона.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17862

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