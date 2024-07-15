Смородская о поражении Англии от Испании: «Виню Саутгейта, он сделал много ошибок»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта виновным в поражении команды от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Мне игра очень понравилась. Она была нервной, испанцы расшевелили англичан, те забегали. Но я виню Саутгейта в неудаче Англии, он слишком поздно выпустил Палмера, весь турнир не ставил на молодых. Он сделал много ошибок в формировании команды. Заслужил ли он титул «сэра»? Думаю, «сэра» ему не дадут, потому что он не выиграл чемпионат. А если дадут, то нам какое дело?» — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

Сборная Англии проиграла во втором подряд финале чемпионата Европы. В 2021 году англичане уступили Италии.