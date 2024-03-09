Конате: «Очень обидно было проиграть «Динамо», но все бывает»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал удаление полузащитника команды Евгения Харина в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

— Удаление Харина? Не знаю, что сказать. Это футбол. Сейчас мы проиграли. Надо смотреть, что не сработало, где сыграли плохо. Будем разбираться, что делать, чтобы дальше все было хорошо. Мы расстроены. Жалко проигрывать.

Конечно, поддержали Харина после матча. Очень обидно было проиграть. Но все бывает. Все будет хорошо. Как оценю начало второй части сезона? Первую игру против «Урала» сыграли хорошо, сегодня проиграли. Будем разбираться. Надеюсь, следующую игру выиграем. Надо много работать.

В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве.