Смолов о словах Шатову: «Это была шутка. Я с ним разберусь»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал свою эмоциональную речь в перерыве матча с «Зенитом».

— Я забил, жаль, что гол отменили. Главное, что победили сильного соперника в принципиальном матче. Тяжелый график, никто не хотел уступать. В перерыве мои немного резкие слова получились... Я никого не хотел обидеть. Просто гол отменили в конце первого тайма. Мои слова в адрес Олега Шатова кому-то могли показаться грубыми. На самом деле у нас хорошие отношения, он мой товарищ. Это была шутка, но на эмоциях могло показаться, что это грубо прозвучало. Я никого не хотел оскорбить — ни «Зенит», ни судей.

— Но он-то понял. Что это была шутка?

— Да с ним я разберусь, не переживайте.

— По Олегу все понятно. А по отмененному голу и ВАР? Считаете, все по делу сказали?

— Конечно, это были эмоции. Судья находился близко к моменту. Он посчитал что нужно продолжить, а потом увидел фол. Я же не смотрел повторы. В концовке отменили гол «Зенита». По ВАР 1:1. А эти интервью в перерывах на фоне этих эмоциональных тем... немного непривычны.

— Вы за ВАР? Или против?

— Если он есть, то, конечно, за. Только нужно его принять. Он и в том сезоне нам помогал с «Ростовом». (Александр Рогулев)

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