СМИ: Гончаренко объявил об уходе из "Уфы"

Матч 17-го тура чемпионата России против "Томи" станет для главного тренера "Уфы" Виктора Гончаренко последним на этой должности. Об этом в прямом эфире перед игрой заявил журналист канала "Наш футбол". По его словам, специалист уже объявил футболистам об уходе из клуба.
Напомним, в СМИ появлялась информация, что Гончаренко может сменить Леонида Слуцкого на посту рулевого ЦСКА. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в 2016 году, в котором они 7 декабря на выезде встретятся с "Тоттенхэмом". Гончаренко в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Слуцкого.
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Пиитерец
Слуцкого - в Зенит! Румын не тянет...
02:10 6 декабря
KARIMOFF
DedSovetskoyArmiy - полный респект!!! согласен полностью! Народ, посмотрите статистику ЦСКА при Слуцком и направьте свою желчь куда-нить в сторону Питера
19:00 5 декабря
KotZombie43484
Если Гончаренка выиграет у Тоттенхема на выезде первый же матч, то вот его реально заберут в Вест Хэм. А Слуцкого - в молодежную сборную Уфы - уверенное 16 место как раз для него.
15:07 5 декабря
DedSovetskoyArmiy
Леони́д Викторович Слуцкий (род. 4 мая 1971, Волгоград, СССР) — российский футбольный тренер. С 26 октября 2009 года является главным тренером ЦСКА.Заслуженный тренер России. ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). Это цитата из Википедии. А мужику всего 45. А что там написано про вас, господа злопыхатели? Можете не отвечать. НИЧЕГО. И, с вероятностью 99%, ничего и не будет. Так что, можете исторгать желчь сколько угодно. Леонид Викторович, если уходите, спасибо за работу!!! И удачи!!!
15:05 5 декабря
болельщикк
shpasic|||| отличная находка-назвать Англию островным государством))))) И не поспоришь, а как они обиделись бы.......Лавров бы так сказал, вот шоу было бы)))))
14:50 5 декабря
karlikf1
Я даже догадываюсь, что он скажет по этому поводу в интервью - что он знать не знает ни о каком ЦСКА, решил сделать небольшой перерыв в тренерской работе и что из конюшни никто с ним не разговаривал и он даже ни ухом, ни рылом :)
14:48 5 декабря
shpasic
45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в год огненной обезьяны, в котором они в международный день гражданской авиации на выезде встретятся в столице островного государства на северо-востоке восточного полушария с командой шпор.
14:29 5 декабря
pravda1979
В этот раз Гинер не сумел-таки уговорить Леонида остаться. Или не захотел этого делать.
14:15 5 декабря
Гаттузо зол!
обделываться в среду придется конявым и Пельменю напоследок, ну чтобы хорошая память осталась.
14:13 5 декабря
foreverCSKAforever
Еще из Уфы официально не ушел, а газово-бромантановые уже обделались.
14:06 5 декабря
DENsid
Там было сказано "возможно" или я что-то пропустил ?!?!
14:00 5 декабря
Гаттузо зол!
лятун ганчаренка, лятающий из клуба в клуб договорняк. Он очень удобен Жеке харьковскому.
13:56 5 декабря
manager1976
ДОЗВОН ГУБЕР//// Что такое надо заварит себе в голову, чтобы нести ахинею подобную))))))
13:48 5 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
Блоггггеры, ну ВЫ же читали инфу б открытии в Сталинграде ПОЧЕМУ--ТО/?????/ конно--армейской школы. Вот ТУДА пельмень губастый и свалит.... Будет юных футболистов учить, КАК по деревьям за кошаками лазить, барабан на "что=где=когда=почём" крутить и перед земляком "ёпрстом" шутки кэвээнить....
13:31 5 декабря
Жорик Вартанов
очень интересно как Гончаренко сможет восстановить разруху после губошлепа, без денег, без нормальных игроков, губошлеп приходил в готовый и богатый клуб, принципиальных изменений в клубе не будет, Гончаренко такой же как и губошлеп, что скажет Гинер то и сделает
13:28 5 декабря
miker65
supermum, кто симпатичная команда? Уфа или ЦСКА?
13:25 5 декабря
Бергкамп 10
Алый Дракон Слуцкий в суонси или Вест Хэм!!
13:24 5 декабря
supremum
Очень жаль. Симпатичная стала команда. Удачи в дальнейшем и огромное спасибо за труд! И удачи Сергею Томарову, если он будет следующим тренером "Уфы".
13:22 5 декабря
fireman32
А толку от того,что Слуцкий может оказаться в "дальней загранице,куда он так рвется)))"?Кто его там ждет?Без Гинера?
13:16 5 декабря
shpasic
значит, с Томью договорняк будет.
13:13 5 декабря
Алый Дракон
Значит, послезавтра точно будет "бомба" - Гончаренко по условиям контракта бесплатно может уйти только в ЦСКА. Меня больше интересует - куда уйдет Слуцкий?... Мне кажется, возьмет паузу до лета, чтобы потом спокойно рассмотреть предложения из дальней заграницы, куда он так давно рвется...
13:13 5 декабря
Vlаdimir
Гончаренко либо Кононов, но и Гришину, и Хомухе надо бы уже переходить к руководству взрослой командой.
13:11 5 декабря
shur
Уже готовит почву
13:03 5 декабря