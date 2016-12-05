СМИ: Гончаренко объявил об уходе из "Уфы"

Матч 17-го тура чемпионата России против "Томи" станет для главного тренера "Уфы" Виктора Гончаренко последним на этой должности. Об этом в прямом эфире перед игрой заявил журналист канала "Наш футбол". По его словам, специалист уже объявил футболистам об уходе из клуба.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что Гончаренко может сменить Леонида Слуцкого на посту рулевого ЦСКА. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в 2016 году, в котором они 7 декабря на выезде встретятся с "Тоттенхэмом". Гончаренко в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Слуцкого.

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"