12:55 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Гончаренко объявил об уходе из "Уфы"

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Матч 17-го тура чемпионата России против "Томи" станет для главного тренера "Уфы" Виктора Гончаренко последним на этой должности. Об этом в прямом эфире перед игрой заявил журналист канала "Наш футбол". По его словам, специалист уже объявил футболистам об уходе из клуба.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что Гончаренко может сменить Леонида Слуцкого на посту рулевого ЦСКА. Как ранее сообщал "СЭ", 45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в 2016 году, в котором они 7 декабря на выезде встретятся с "Тоттенхэмом". Гончаренко в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Слуцкого.

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"

результаты опроса
43962 чел.
Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
Леонид КУЧУК
3.2%
Виктор ГОНЧАРЕНКО
38.6%
Александр ГРИШИН
8.6%
Олег КОНОНОВ
17.7%
Дмитрий ХОМУХА
3.1%
Сергей СЕМАК
19.8%
Иностранный специалист
9.0%
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КОММЕНТАРИИ (24)
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Пиитерец

Слуцкого - в Зенит! Румын не тянет...

02:10 6 декабря

KARIMOFF

DedSovetskoyArmiy - полный респект!!! согласен полностью! Народ, посмотрите статистику ЦСКА при Слуцком и направьте свою желчь куда-нить в сторону Питера

19:00 5 декабря

KotZombie43484

Если Гончаренка выиграет у Тоттенхема на выезде первый же матч, то вот его реально заберут в Вест Хэм. А Слуцкого - в молодежную сборную Уфы - уверенное 16 место как раз для него.

15:07 5 декабря

DedSovetskoyArmiy

Леони&#769;д Викторович Слуцкий (род. 4 мая 1971, Волгоград, СССР) — российский футбольный тренер. С 26 октября 2009 года является главным тренером ЦСКА.Заслуженный тренер России. ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). Это цитата из Википедии. А мужику всего 45. А что там написано про вас, господа злопыхатели? Можете не отвечать. НИЧЕГО. И, с вероятностью 99%, ничего и не будет. Так что, можете исторгать желчь сколько угодно. Леонид Викторович, если уходите, спасибо за работу!!! И удачи!!!

15:05 5 декабря

болельщикк

shpasic|||| отличная находка-назвать Англию островным государством))))) И не поспоришь, а как они обиделись бы.......Лавров бы так сказал, вот шоу было бы)))))

14:50 5 декабря

karlikf1

Я даже догадываюсь, что он скажет по этому поводу в интервью - что он знать не знает ни о каком ЦСКА, решил сделать небольшой перерыв в тренерской работе и что из конюшни никто с ним не разговаривал и он даже ни ухом, ни рылом :)

14:48 5 декабря

shpasic

45-летний специалист может объявить об отставке после заключительного матча красно-синих в год огненной обезьяны, в котором они в международный день гражданской авиации на выезде встретятся в столице островного государства на северо-востоке восточного полушария с командой шпор.

14:29 5 декабря

pravda1979

В этот раз Гинер не сумел-таки уговорить Леонида остаться. Или не захотел этого делать.

14:15 5 декабря

Гаттузо зол!

обделываться в среду придется конявым и Пельменю напоследок, ну чтобы хорошая память осталась.

14:13 5 декабря

foreverCSKAforever

Еще из Уфы официально не ушел, а газово-бромантановые уже обделались.

14:06 5 декабря

DENsid

Там было сказано "возможно" или я что-то пропустил ?!?!

14:00 5 декабря

Гаттузо зол!

лятун ганчаренка, лятающий из клуба в клуб договорняк. Он очень удобен Жеке харьковскому.

13:56 5 декабря

manager1976

ДОЗВОН ГУБЕР//// Что такое надо заварит себе в голову, чтобы нести ахинею подобную))))))

13:48 5 декабря

ДОЗВОН ГУБЕР

Блоггггеры, ну ВЫ же читали инфу б открытии в Сталинграде ПОЧЕМУ--ТО/?????/ конно--армейской школы. Вот ТУДА пельмень губастый и свалит.... Будет юных футболистов учить, КАК по деревьям за кошаками лазить, барабан на "что=где=когда=почём" крутить и перед земляком "ёпрстом" шутки кэвээнить....

13:31 5 декабря

Жорик Вартанов

очень интересно как Гончаренко сможет восстановить разруху после губошлепа, без денег, без нормальных игроков, губошлеп приходил в готовый и богатый клуб, принципиальных изменений в клубе не будет, Гончаренко такой же как и губошлеп, что скажет Гинер то и сделает

13:28 5 декабря

miker65

supermum, кто симпатичная команда? Уфа или ЦСКА?

13:25 5 декабря

Бергкамп 10

Алый Дракон Слуцкий в суонси или Вест Хэм!!

13:24 5 декабря

supremum

Очень жаль. Симпатичная стала команда. Удачи в дальнейшем и огромное спасибо за труд! И удачи Сергею Томарову, если он будет следующим тренером "Уфы".

13:22 5 декабря

fireman32

А толку от того,что Слуцкий может оказаться в "дальней загранице,куда он так рвется)))"?Кто его там ждет?Без Гинера?

13:16 5 декабря

shpasic

значит, с Томью договорняк будет.

13:13 5 декабря

Алый Дракон

Значит, послезавтра точно будет "бомба" - Гончаренко по условиям контракта бесплатно может уйти только в ЦСКА. Меня больше интересует - куда уйдет Слуцкий?... Мне кажется, возьмет паузу до лета, чтобы потом спокойно рассмотреть предложения из дальней заграницы, куда он так давно рвется...

13:13 5 декабря

Vlаdimir

Гончаренко либо Кононов, но и Гришину, и Хомухе надо бы уже переходить к руководству взрослой командой.

13:11 5 декабря

shur

Уже готовит почву

13:03 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ