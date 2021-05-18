Дзюба поздравил Слуцкого с днем рождения
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с днем рождения.
«С днем Рождения. Лучший!» — подписал Дзюба видео в Instagram, где он вместе со Слуцким исполняют песню «18 мне уже» группы «Руки Вверх».
Ранее стало известно, что Дзюба, Сергей Семак, Виктор Гончаренко, игроки «Рубина» и ЦСКА, а также другие футболисты и тренеры стали гостями Слуцкого на его юбилее. 4 мая тренеру казанцев исполнилось 50 лет. Ведущими на мероприятии стали Александр Гудков и Екатерина Варнава
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