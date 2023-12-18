Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Силкин считает, что Сперцян готов для переезда в Европу

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в этом сезоне РПЛ.

«Без него уже сложно представить «Краснодар». Видно, что он уже повзрослел, оброс мышцами. В общем, Эдуард сильно прибавил в этом году во всех компонентах. Думаю, Сперцян уже готов к тому, чтобы играть в Европе. Но самое главное, чтобы он уехал туда и играл, а не просто сидел на лавке», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
Читайте также
Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает
Украинская теннисистка отказалась играть с Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции
Женщина забралась на верхушку 20-метровой городской ели в Геленджике
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам за стрельбу по полицейским
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»
Алдонин назвал объективным восьмое место ЦСКА после первой половины сезона РПЛ
В «Оренбурге» подтвердили интерес к Прохину: «Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа»
Экс-игрок «Зенита» Корнюхин считает, что у клуба могут возникнуть проблемы из-за возможного ухода Вендела
Экс-начальник «Локомотива» Балашов назначен директором академии клуба
Лепехин сомневается, что Миранчук и Жемалетдинов помогут «Зениту»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»

Ираклий Пирцхалава: «Уедет ли Пиняев в Лондон-Париж? Он может стать звездой международного масштаба»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости