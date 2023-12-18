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Ираклий Пирцхалава: «Уедет ли Пиняев в Лондон-Париж? Он может стать звездой международного масштаба»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный певец Ираклий Пирцхалава рассказал о своей любви к футболу и оценил потенциал полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Футбол — это огромная часть моей жизни. Я играл в футбол всю жизнь. В детстве я мечтал стать футболистом, но мама отдала на скрипку, поэтому не получилось. Во взрослом возрасте я закрыл этот гештальт — играю в команде «Старко» уже более 25 лет и являюсь двукратным чемпионом мира по футболу среди артистов.
Кого бы я мог выделить из российских футболистов? Я восхищен игрой Сергея Пиняева. Слежу за ним не так давно, но меня он очень впечатляет. На FONBET Матче звезд Кубка России наконец с ним познакомился, пожал ему руку и пожелал удачи. Может ли он в будущем уехать в Лондон-Париж? При условии ряда вещей, у него есть хорошие шансы выйти на международный уровень и стать звездой международного масштаба», — приводит Metaratings слова певца.

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за железнодорожников.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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