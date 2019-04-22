Шунин догнал Хохлова по матчам в качестве капитана "Динамо"

Матч 24-го тура чемпионата России "Динамо" - "Крылья Советов" (1:0) стал для вратаря Антона Шунина 93-м в качестве капитана команды. По этому показателю он сравнялся с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Рекорд принадлежит полузащитнику Виктору Цареву, который защищал цвета бело-голубых с 1955 по 1966 год и провел с капитанской повязкой 174 игры.