21:16 | Футбол — РПЛ

Шунин догнал Хохлова по матчам в качестве капитана "Динамо"

0
Обсудить

Матч 24-го тура чемпионата России "Динамо" - "Крылья Советов" (1:0) стал для вратаря Антона Шунина 93-м в качестве капитана команды. По этому показателю он сравнялся с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Рекорд принадлежит полузащитнику Виктору Цареву, который защищал цвета бело-голубых с 1955 по 1966 год и провел с капитанской повязкой 174 игры.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ