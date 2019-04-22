Шунин догнал Хохлова по матчам в качестве капитана "Динамо"

Матч 24-го тура чемпионата России "Динамо" - "Крылья Советов" (1:0) стал для вратаря Антона Шунина 93-м в качестве капитана команды. По этому показателю он сравнялся с главным тренером Дмитрием Хохловым.
Рекорд принадлежит полузащитнику Виктору Цареву, который защищал цвета бело-голубых с 1955 по 1966 год и провел с капитанской повязкой 174 игры.
9️⃣3️⃣⭐️– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 22 апреля 2019 г.
Матч #ДинамоКС стал 93-м для Антона Шунина, в котором он был капитаном московского #Динамо. Забавно, но по этому показателю он догнал нынешнего главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова, который провёл столько же игр за Динамо с капитанской повязкой 💥 pic.twitter.com/2UqTFWzLSz
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