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Широков — о травме Кутепова: «А потеря ли это для «Спартака»? Команда должна перестраиваться»

20:02
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал повреждение защитника красно-белых Ильи Кутепова в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России против «Арсенала».

На 44-й минуте встречи Кутепов покинул поле в сопровождении представителя медицинского персонала, опираясь на плечо врача и заметно хромая.

— Потеря Кутепова? А потеря ли это? — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер». — «Спартак» все равно должен был перестраиваться во втором тайме. Умяров может добавить атакующей мощи команде.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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