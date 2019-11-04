Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал повреждение защитника красно-белых Ильи Кутепова в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России против «Арсенала».

На 44-й минуте встречи Кутепов покинул поле в сопровождении представителя медицинского персонала, опираясь на плечо врача и заметно хромая.

— Потеря Кутепова? А потеря ли это? — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер». — «Спартак» все равно должен был перестраиваться во втором тайме. Умяров может добавить атакующей мощи команде.

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