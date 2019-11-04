Широков — о травме Кутепова: «А потеря ли это для «Спартака»? Команда должна перестраиваться»
20:02
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал повреждение защитника красно-белых Ильи Кутепова в первом тайме матча 15-го тура чемпионата России против «Арсенала».
На 44-й минуте встречи Кутепов покинул поле в сопровождении представителя медицинского персонала, опираясь на плечо врача и заметно хромая.
— Потеря Кутепова? А потеря ли это? — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер». — «Спартак» все равно должен был перестраиваться во втором тайме. Умяров может добавить атакующей мощи команде.
44? Кутепову требуется помощь врачей.#СпартакАрсенал — 0:1 pic.twitter.com/hx0LQIFj0A— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 4, 2019
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