Шелия — о словах Харина про «новичков»: «Спросите Евгения. Не знаю, что у него в голове»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о реплике полузащитника Евгения Харина после удаления в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Ранее Харин после удаления резко высказался в подтрибунном помещении: «Придурки блин (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»), новички долбаные (в оригинале употреблено нецензурное слово. — Прим. «СЭ»).

— Кому Харин мог адресовать слова про «новичков» в подтрибунном помещении?

— Спросите у Евгения. Не знаю, что у него в голове.

В конце первого тайма Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию в штрафной площади бело-голубых, после чего оставил грозненцев в меньшинстве.

«Динамо» (38 очков) одержало вторую победу после возобновления чемпионата и сократило отставание от «Краснодара» (39), занимающего вторую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» (20) идет 12-м в РПЛ.