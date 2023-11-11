Шелия: «Первый круг можно считать проваленным»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал результаты команды в текущем сезоне РПЛ.

«Первый круг можно считать проваленным. Это не то, на что мы рассчитывали. Но это лишь половина сезона. «Локомотив» уходил зимой на последнем месте. Все зависит от нас, от всей команды», — сказал Шелия.

«Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы не побеждают в чемпионате России с 2 сентября. В 7-м туре команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0).