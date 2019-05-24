Шамиль Газизов: "Расширение РПЛ даже экономически выгодно"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" позицию клуба по расширению российской премьер-лиги с 16 до 18 клубов. Вчера на заседании исполкома РФС это вопрос поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.

– "Уфа" поддерживает проект расширения чемпионата. Мы одними из первых озвучили подобную идею, еще года два назад, – сказал Газизов. – Нужно, чтобы в премьер-лиге больше матчей проводилось на высоком уровне. После увеличения числа участников РПЛ, минимум на 30 российских игроков станет больше и рынок по деньгам чуть спадет. Даже с экономической точки зрения получается интересно.

Для сборной – тоже подспорье, потому что выбор футболистов станет больше. Конкурентоспособность в чемпионате повысится. Плюс зрительский по регионам увеличится. Сейчас в России неплохая спортивная инфраструктура, ее надо и дальше развивать. Как видите, много факторов "за" есть.

– Как в календаре уместить еще четыре игры с учетом Кубка и сборной?

– Если мы все напряжемся, то получится нормально. Надо играть не в недельном цикле, а в ином. Вот и все. Здесь требуется обсуждение.

– В каждом сезоне есть клубы, которые испытывают финансовые проблемы. Но на фоне этого предлагается расширить премьер-лигу…

– То, что клубы закрываются – не только российская тенденция. Такое происходит и в Европе, и во всем мире. Кто-то просто выживает, кто-то развиваются быстрее, кто-то медленнее. Это и есть конкурентоспособная среда. (Арман Мкртчян)