Экс-форвард «Спартака» и сборной России Сергей Юран дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего сказал, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско не соответствует уровню «Спартака».

— Вы скептически восприняли назначение Тедеско. За эти четыре матча хотя бы чуть-чуть мнение о нем изменили?

— Нет. На мой взгляд, Тедеско — не уровень «Спартака». Опыта мало, иностранец... Не может тренер работать через переводчика!

— У Карреры-то получилось.

— В тот год удачно сошлись обстоятельства. У «Спартака» был мощный состав, плюс главные конкуренты — «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА на ровном месте теряли очки. На второй сезон сказка закончилась, «Спартак» пошел вниз. И Каррера уже ничего не смог сделать. (Александр Кружков)

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