Сергей Семак: «В матче с «Лейпцигом» не было предпосылок для игры в три центральных защитника»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» рассказал, почему не использовал схему с тремя центральными защитниками в первом матче с этим клубом (1:2), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Дмитрий Зимин.

— По первому тайму предпосылок для того, чтобы действовать в три защитника не было, — cказал Семак. — Соперник создавал не так много моментов. Один голевой момент был у «Лейпцига», но там не разобрались наши защитники. Второй момент — забитый мяч, но там общая ошибка. Стоит отдать должное и бьющему футболисту. Потом мы стали высоко играть и прессинговать, но до этого момента в обороне играли надежно. Старались задействовать Азмуна, но где-то возможно не хватало мастерства.

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