РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сергей Семак: «Мы выиграли первый круг? Это ничего не значит»

21:29
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей в матче 15-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:1) заявил, что ему не интересен промежуточный результат. Петербуржцы выиграли первый круг турнира.

— «Зенит» — победитель первого круга. Что для вас это значит?

— Ничего. Посмотрим, где мы будем после 30 туров. А промежуточные результаты никому не интересны. Никакой закономерности нет. Любая серия начинается и заканчивается. А пропущенный гол — плод наших ошибок в обороне. Нельзя такие мячи пропускать. (Гоша Чернов)

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 3298
Все опросы
Кто забил лучший гол 14-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир