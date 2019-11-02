Сергей Семак: «Мы выиграли первый круг? Это ничего не значит»
21:29
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей в матче 15-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:1) заявил, что ему не интересен промежуточный результат. Петербуржцы выиграли первый круг турнира.
— «Зенит» — победитель первого круга. Что для вас это значит?
— Ничего. Посмотрим, где мы будем после 30 туров. А промежуточные результаты никому не интересны. Никакой закономерности нет. Любая серия начинается и заканчивается. А пропущенный гол — плод наших ошибок в обороне. Нельзя такие мячи пропускать. (Гоша Чернов)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 3298Все опросы
Кто забил лучший гол 14-го тура РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...