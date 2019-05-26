Сергей Семак: "Контракт Ивановича автоматически продлен, по Анюкову скоро будет ясность"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Енисеем" (4:1) рассказал о ситуации с футболистами, у которых истекают контрактные обязательства.

– Понятно, что хотели победить сегодня и сыграть хорошо, много забить, чтобы порадовать болельщиков, – начал Семак. – Попутно решали вопросы с появлением на поле некоторых игроков – тем, кому надо ехать в сборную и тем, кому это необходимо по контракту.

– Анюков покидал поле, будто это его последний матч. Это так? – вопрос Семаку.

- У него заканчивается контракт, в ближайшее время клуб озвучит свою позицию. Прямо сейчас в адрес Анюкова только слова благодарности.

– По другим игрокам, у которых заканчиваются контракты, тоже ничего неизвестно?

– У Ивановича автоматически продлился контракт, Жиркову предложили новое соглашение, по Кержакову ведется работа. В остальном будем решать вопросы параллельно с другими трансферами и задачами. (Егор Бычков)​