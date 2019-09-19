Сергей Прядкин: «Обсуждали ли работу Егорова на исполкоме? Нет»
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, в каком контексте обсуждался вопрос судейства на старте сезона-2019/20 в ходе исполкома РФС.
— Говорят, что на исполкоме очень много обсуждали судейство — вопрос Прядкину.
— Да, это был один из вопросов повестки дня, — ответил глава премьер-лиги.
— В каком контексте?
— Утвердили списки судей для ФНЛ, ПФЛ. Предложили немного расширить список для премьер-лиги.
— Молодежь добавили?
— Да. Есть поручение исполкома рассмотреть список судей РПЛ на бюро.
— По Александру Егорову что-то обсуждали?
— Нет.
— А по качеству судейства в начале сезона?
— Качество судейства обсуждали, было высказано много замечаний. Озвучили позицию премьер-лиги, ФНЛ, ПФЛ.
— В ФНЛ тоже недовольны?
— Каждый высказал свое мнение. Я не отвечаю за ФНЛ. По премьер-лиге мы высказали те замечания, которые обсуждались на заседании РПЛ. (Александр Рогулев)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр