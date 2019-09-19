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Сергей Прядкин: «Обсуждали ли работу Егорова на исполкоме? Нет»

14:55
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Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, в каком контексте обсуждался вопрос судейства на старте сезона-2019/20 в ходе исполкома РФС.

— Говорят, что на исполкоме очень много обсуждали судейство — вопрос Прядкину.

— Да, это был один из вопросов повестки дня, — ответил глава премьер-лиги.

— В каком контексте?

— Утвердили списки судей для ФНЛ, ПФЛ. Предложили немного расширить список для премьер-лиги.

— Молодежь добавили?

— Да. Есть поручение исполкома рассмотреть список судей РПЛ на бюро.

— По Александру Егорову что-то обсуждали?

— Нет.

— А по качеству судейства в начале сезона?

— Качество судейства обсуждали, было высказано много замечаний. Озвучили позицию премьер-лиги, ФНЛ, ПФЛ.

— В ФНЛ тоже недовольны?

— Каждый высказал свое мнение. Я не отвечаю за ФНЛ. По премьер-лиге мы высказали те замечания, которые обсуждались на заседании РПЛ. (Александр Рогулев)

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