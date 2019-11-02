Семин ждет тяжелой игры с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своими ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Уфой».

— Команда отошла от поражения от «Спартака»?

— Сегодня матч с «Уфой». О том поражении мы уже не думаем.

— Насколько удается сохранить настрой на встречи с командами из нижней части турнирной таблицы?

— Ну «Уфа» — я бы не сказал, что это команда из нижней части турнирной таблицы. Это команда, которая обыграла всех лидеров. Команда с определенным сильным характером. Тем более, на выезде сложно играть. Очень сложное поле, на котором, синтетическом, мы не тренируемся. Будет очень тяжелый матч.

— Как вы оцениваете это покрытие? Есть ли в «Локомотиве» игроки, которым противопоказано играть на нем?

— В принципе всем футболистам противопоказано играть на нем. Но раз это приняли, мы играем.

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