Семин поддержал школьника с прической Ибрагимовича

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию, произошедшую в школе в Сосновоборске. Юный футболист по имени Прохор испытывает проблемы из-за своей прически, которую он сделал, чтобы быть похожим на любимого игрока Златана Ибрагимовича.

После шумихи директора школы вызвали на совещание в управление образования, а ученика поддержали, в частности, Валерий Карпин и Александр Самедов, а Алексей Смертин пригласил его 9 октября на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.

— Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо, — сказал Семин на ролике в своем Instagram.

Мама мальчика, которого угрожали исключить из школы за прическу под Ибрагимовича, благодарна за поддержку