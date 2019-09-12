Смертин пригласил на матч сборных России и Шотландии мальчика с прической Ибрагимовича

Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин обратился к четверокласснику Прохору Ильиных, которого критиковало руководство школы из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича.

— Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича, — приводит слова Смертина Instagram ЮФЛ. — Он носит длинные волосы — казалось бы, в чем вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира. Мы должны поддержать Прохора.

Дорогой Прохор! Юношеская Футбольная Лига приглашает тебя в Москву 9 октября. Приходи на матч ЦСКА — «Спартак». ЮФЛ — лига для сильных и смелых футболистов. Также мы организуем тебе тренировку с игроками одной из академий ЮФЛ. А 10 октября наша сборная сыграет с Шотландией. Приходи, давай будем болеть за наших! Всем мир, футбол и длинные волосы!