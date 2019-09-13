Мама мальчика, которого угрожали исключить из школы за прическу под Ибрагимовича, благодарна за поддержку

Мама юного футболиста Прохора из Сосновоборска поблагодарила всех, кто поддержал ее сына. Ранее в СМИ появилась информация, что мальчику угрожали отчислением из школы за его прическу. Сам Прохор сделал себе хвостик в подражание любимому футболисту Златану Ибрагимовичу. После шумихи директора школы вызвали на совещание в управление образования, а ученика поддержали, в частности, Валерий Карпин и Александр Самедов, а Алексей Смертин пригласил его 9 октября на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.

«Я бы хотела сказать слова благодарности всем, кто нас поддержал, кто нашел минутку, чтобы что-то написать хорошее о моем сыне. Что мы отстояли нашу прическу. Спасибо всем большое», — сказала мама мальчика.