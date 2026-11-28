Семак стал 11-м тренером с 300 матчами в чемпионатах России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел 300-й матч в качестве тренера в чемпионатах России.
28 ноября сине-бело-голубые на выезде разгромили ЦСКА (4:1).
Семак стал 11-м тренером, который провел 300 матчей в высшем российском дивизионе. В следующем сезоне он может обогнать Сергея Павлова (331 матч), Олега Романцева (333) и Валерия Карпина (339). Также Семака опережают Рашид Рахимов (375), Гаджи Гаджиев (379), Леонид Слуцкий (416), Александр Тарханов (429), Курбан Бердыев (442), Валерий Газзаев (485) и Юрий Семин (622).
Все тренеры, которые провели 300 матчей в чемпионатах России
|
Тренер
|
Клубы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
% побед
|
Юрий Семин
|
Локомотив, Динамо, Мордовия, Анжи, Ростов
|
622
|
308
|
167
|
147
|
49,52
|
Валерий Газзаев
|
Динамо, Алания, Спартак Вл/Спартак-Алания, ЦСКА
|
485
|
247
|
113
|
125
|
50,93
|
Курбан Бердыев
|
Рубин, Ростов, Сочи
|
442
|
191
|
132
|
119
|
43,21
|
Александр Тарханов
|
ЦСКА, Торпедо, Крылья Советов, Сатурн, Терек, Урал
|
429
|
160
|
94
|
175
|
37,30
|
Леонид Слуцкий
|
Москва, Крылья Советов, ЦСКА, Рубин
|
416
|
209
|
100
|
107
|
50,24
|
Гаджи Гаджиев
|
Анжи, Крылья Советов, Сатурн, Волга, Амкар
|
379
|
121
|
108
|
150
|
31,93
|
Рашид Рахимов
|
Амкар, Локомотив, Терек/Ахмат, Уфа, Рубин
|
375
|
132
|
102
|
141
|
35,20
|
Валерий Карпин
|
Спартак, Ростов, Динамо
|
339
|
150
|
87
|
102
|
44,25
|
Олег Романцев
|
Спартак, Сатурн, Динамо
|
333
|
203
|
77
|
53
|
60,96
|
Сергей Павлов
|
Текстильщик, Сатурн, Уралан, Черноморец, Луч-Энергия, Шинник, Арсенал
|
331
|
100
|
91
|
141
|
30,21
|
Сергей Семак
|
Зенит, Уфа
|
300
|
185
|
67
|
48
|
61,67
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4