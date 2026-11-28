Семак стал 11-м тренером с 300 матчами в чемпионатах России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел 300-й матч в качестве тренера в чемпионатах России.

28 ноября сине-бело-голубые на выезде разгромили ЦСКА (4:1).

Семак стал 11-м тренером, который провел 300 матчей в высшем российском дивизионе. В следующем сезоне он может обогнать Сергея Павлова (331 матч), Олега Романцева (333) и Валерия Карпина (339). Также Семака опережают Рашид Рахимов (375), Гаджи Гаджиев (379), Леонид Слуцкий (416), Александр Тарханов (429), Курбан Бердыев (442), Валерий Газзаев (485) и Юрий Семин (622).

Все тренеры, которые провели 300 матчей в чемпионатах России