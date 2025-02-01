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Сегодня, 17:04

Семак о трансферах «Зенита»: «Номинально это обмен игроков, и клуб в это трансферное окно ничего не тратит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал изменения в составе команды в зимнее трансферное окно.

20 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе нападающего «Ботафого» Луиса Энрике. В рамках сделки из российского клуба в бразильский отправился форвард Артур. Полузащитник «Зенита» Вендел станет футболистом «Ботафого» по окончании сезона-2024/25.

— Сейчас «Зенит» перестраивается, и все это обсуждают. Поэтому главной темой этого зимнего трансферного окна стала покупка Луиса Энрике за внушительную сумму. Это такая пожарная мера, чтобы переломить ход чемпионата и выйти на первое место, или это то перестроение, которое давно напрашивалось, с учетом ухода Клаудиньо, Артура и летнего трансфера Вендела?

— Я думаю, что любая команда имеет свой срок службы. Если посмотреть, то редко игроки больше трех лет задерживаются в одном клубе, и при этом показывают высокий уровень. Поэтому эти изменения назрели.

По поводу покупки — вы понимаете, что номинально это обмен игроков, и клуб в это трансферное окно ничего не тратит. Поэтому та же продажа Клаудиньо и обмен игроков входят в планы на этот сбор. Мы понимаем, что мы можем сделать, а чего не можем. На сегодняшний день идет оптимизация тех позиций, которые, на наш взгляд, требуют усилений. В случае с Клаудиньо — он сам изъявил желание, и, я думаю, было найдено решение, которое устроило игрока. Безусловно, на эту позицию мы сейчас ищем игрока. Что касается Артура, то, конечно, мы ждали от него большего, но, наверное, у него не совсем все получилось, хотя он тоже внес свою лепту, и мы благодарны ему за это. Говоря о Венделе — мы видели, что игрок на протяжении нескольких лет периодически изъявлял желание продолжить в другом чемпионате, и клуб пошел ему навстречу. Так сложилось обстоятельства, что получилось совершить обмен.

— То есть, по факту это оптимизация? Клуб отпускает игроков, потерявших мотивацию или не оправдавших ожидание, и берет новых молодых талантов?

— Да, думаю, так это и происходит. Ждем, кто появится, и после будем решать, как и в каком сочетании мы будем играть. Пока сложно сказать, что именно сейчас мы как-то готовимся. Ждем и смотрим, что получится, а что нет.

После 18 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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