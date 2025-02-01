Семак о трансферах «Зенита»: «Номинально это обмен игроков, и клуб в это трансферное окно ничего не тратит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал изменения в составе команды в зимнее трансферное окно.
20 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходе нападающего «Ботафого» Луиса Энрике. В рамках сделки из российского клуба в бразильский отправился форвард Артур. Полузащитник «Зенита» Вендел станет футболистом «Ботафого» по окончании сезона-2024/25.
— Сейчас «Зенит» перестраивается, и все это обсуждают. Поэтому главной темой этого зимнего трансферного окна стала покупка Луиса Энрике за внушительную сумму. Это такая пожарная мера, чтобы переломить ход чемпионата и выйти на первое место, или это то перестроение, которое давно напрашивалось, с учетом ухода Клаудиньо, Артура и летнего трансфера Вендела?
— Я думаю, что любая команда имеет свой срок службы. Если посмотреть, то редко игроки больше трех лет задерживаются в одном клубе, и при этом показывают высокий уровень. Поэтому эти изменения назрели.
По поводу покупки — вы понимаете, что номинально это обмен игроков, и клуб в это трансферное окно ничего не тратит. Поэтому та же продажа Клаудиньо и обмен игроков входят в планы на этот сбор. Мы понимаем, что мы можем сделать, а чего не можем. На сегодняшний день идет оптимизация тех позиций, которые, на наш взгляд, требуют усилений. В случае с Клаудиньо — он сам изъявил желание, и, я думаю, было найдено решение, которое устроило игрока. Безусловно, на эту позицию мы сейчас ищем игрока. Что касается Артура, то, конечно, мы ждали от него большего, но, наверное, у него не совсем все получилось, хотя он тоже внес свою лепту, и мы благодарны ему за это. Говоря о Венделе — мы видели, что игрок на протяжении нескольких лет периодически изъявлял желание продолжить в другом чемпионате, и клуб пошел ему навстречу. Так сложилось обстоятельства, что получилось совершить обмен.
— То есть, по факту это оптимизация? Клуб отпускает игроков, потерявших мотивацию или не оправдавших ожидание, и берет новых молодых талантов?
— Да, думаю, так это и происходит. Ждем, кто появится, и после будем решать, как и в каком сочетании мы будем играть. Пока сложно сказать, что именно сейчас мы как-то готовимся. Ждем и смотрим, что получится, а что нет.
После 18 туров чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3