Сперцян рассказал об отличиях сборов «Краснодара» при Ивиче и Мусаеве

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос об отличиях сборов в команде при бывшем главном тренере Владимире Ивиче и нынешнем Мураде Мусаеве.

— Это сборы. Смотрим на свои домашние заготовки, на состояние всех. Нормально разобрали все.

— В чем отличие сборов при Мусаеве от тех, которые были при Ивиче?

— У каждого свой подход. Отличия есть. Всегда интересно, у каждого тренера все по-разному.

— Например?

— Больше сейчас работаем с мячом, — сказал Сперцян.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 39 очков в 18 турах и опережают «Зенит» по дополнительным показателям.