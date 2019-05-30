Семак - претендент на премию "Открытие года" по версии GQ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак вошел в число претендентов на премию "Открытие года" по версии мужского журнала GQ. На награду также претендуют художник Покрас Лампас, группа ShortParis, режиссер Александр Горчилин и художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.

Напомним, "Зенит" под руководством Семака стал чемпионом России-2018/19. Специалист работает с командой с лета 2018 года.

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