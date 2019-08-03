21:22 | Футбол — РПЛ

Семак не исключил того, что Малком появится на поле в матче с "Краснодаром"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что новичок команды Малком может  появиться на поле в матче 4-го тура премьер-лиги против "Краснодара".

– Мы смотрим и оцениваем возможности наших игроков, из тех, кто выходит в стартовом составе, – сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". – И возможности соперника: когда нужно – играем выше, стараемся играть, не позволяя, нужно – играем ниже. Готовимся к каждому отдельно взятому сопернику.

– Когда можно увидеть Малкома на поле?

– Позавчера был очень сложный день, связанный с подписанием. Не только у него, у всех голова кругом. Вчерашний день, когда можно было немного выдохнуть.Сегодня готовится. Выйдет или не выйдет – посмотрим по ходу матча. Надеюсь, что выйдет. И мы все посмотрим.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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