Семак не исключил того, что Малком появится на поле в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что новичок команды Малком может появиться на поле в матче 4-го тура премьер-лиги против "Краснодара".

– Мы смотрим и оцениваем возможности наших игроков, из тех, кто выходит в стартовом составе, – сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". – И возможности соперника: когда нужно – играем выше, стараемся играть, не позволяя, нужно – играем ниже. Готовимся к каждому отдельно взятому сопернику.

– Когда можно увидеть Малкома на поле?

– Позавчера был очень сложный день, связанный с подписанием. Не только у него, у всех голова кругом. Вчерашний день, когда можно было немного выдохнуть.Сегодня готовится. Выйдет или не выйдет – посмотрим по ходу матча. Надеюсь, что выйдет. И мы все посмотрим.

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