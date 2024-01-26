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Сегодня, 17:58

Нобоа рассказал, как принял решение покинуть «Сочи»: «Давно чувствовал, что хочу домой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал «СЭ», как принял решение уехать из России.

«Очень тяжело далось это решение. Я бы может и остался там, но я смотрел на лучший вариант. Давно чувствовал, что мне хочется обратно домой. Буду играть тут сколько смогу, и закончу карьеру здесь», — сказал Нобоа «СЭ».

Ранее «Сочи» объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в «Эмелеке», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

За сочинский клуб Нобоа выступал с 2019 года. До этого полузащитник играл в РПЛ за «Рубин», «Зенит», «Ростов» и московское «Динамо».

Кристиан Нобоа
Футбол
ФК Сочи
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8
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