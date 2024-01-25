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Сегодня, 03:05

МЛС заблокировала переход форварда «Далласа» в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хесус Феррейра.
Фото USA Today Sports

«Спартак» интересуется нападающим «Далласа» Хесусом Феррейрой. Как написал в Twitter журналист Том Богерт, московский клуб предложил 13 миллионов долларов за 23-летнего игрока сборной США.

Однако руководители МЛС вмешались в переговоры и заблокировали переход игрока. «Даллас» был согласен продать игрока, а сам Феррейра хотел сменить команду и вел переговоры о личном контракте.

В прошедшем сезоне американский форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 голевых передач.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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