МЛС заблокировала переход форварда «Далласа» в «Спартак»

«Спартак» интересуется нападающим «Далласа» Хесусом Феррейрой. Как написал в Twitter журналист Том Богерт, московский клуб предложил 13 миллионов долларов за 23-летнего игрока сборной США.

Однако руководители МЛС вмешались в переговоры и заблокировали переход игрока. «Даллас» был согласен продать игрока, а сам Феррейра хотел сменить команду и вел переговоры о личном контракте.

В прошедшем сезоне американский форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 голевых передач.