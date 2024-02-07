Селин: «Думаю, «Зенит» рассматривает Макарчука как игрока ротации»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику «Сочи» Артему Макарчуку.

«Думаю, «Зенит» рассматривает Макарчука как игрока ротации, чтобы был запасной вариант в случае травм или дисквалификаций. Ну а там как получится. Бывает, что игроку из запаса дают шанс, и он закрепляется в основе. Но в случае с «Зенитом», как я уже сказал, это больше вариант для ротации.

Смотрите, сколько российских игроков, выбирая «Зенит», мотивируют свой выбор тем, что идут в стан лидера нашего футбола, где они будут дальше развиваться. Рассматривают это как шаг вперед в своих карьерах. Но не далеко не всем удается реализовать в «Зените» свой потенциал. Поэтому каждый выбирает сам. Либо ты принимаешь приглашение «Зенита» с рисками, либо остаешься с мыслями, что продолжишь приносить пользу своей нынешней команде и развиваться там. Во втором случае ты получаешь больше игровой практики, но у тебя меньше финансовые условия», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силина.

28-летний игрок в этом сезоне провел за «Сочи» 19 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, контракт защитника истекает 30 июня 2024 года. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» сообщила, что это неверная информация.