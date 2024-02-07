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Сегодня, 03:52

Селин: «Думаю, «Зенит» рассматривает Макарчука как игрока ротации»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику «Сочи» Артему Макарчуку.

«Думаю, «Зенит» рассматривает Макарчука как игрока ротации, чтобы был запасной вариант в случае травм или дисквалификаций. Ну а там как получится. Бывает, что игроку из запаса дают шанс, и он закрепляется в основе. Но в случае с «Зенитом», как я уже сказал, это больше вариант для ротации.

Смотрите, сколько российских игроков, выбирая «Зенит», мотивируют свой выбор тем, что идут в стан лидера нашего футбола, где они будут дальше развиваться. Рассматривают это как шаг вперед в своих карьерах. Но не далеко не всем удается реализовать в «Зените» свой потенциал. Поэтому каждый выбирает сам. Либо ты принимаешь приглашение «Зенита» с рисками, либо остаешься с мыслями, что продолжишь приносить пользу своей нынешней команде и развиваться там. Во втором случае ты получаешь больше игровой практики, но у тебя меньше финансовые условия», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силина.

28-летний игрок в этом сезоне провел за «Сочи» 19 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, контракт защитника истекает 30 июня 2024 года. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» сообщила, что это неверная информация.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005552041_eks-igrok_kubani_selin_ocenil_vozmojnyiy_perehod_makarchuka_v_zenit
Футбол
ФК Зенит
Артем Макарчук
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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