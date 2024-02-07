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Сегодня, 04:06

Камоцци: «Хочется, чтобы Джикия остался и играл в «Спартаке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о будущем защитника Георгии Джикии в московском клубе.

«В какой клуб сможет перейти Джикия? Хочется, чтобы он остался и играл в «Спартаке». Так будет лучше как для клуба, так и для самого футболиста. Не представляю Георгия в другом клубе РПЛ, он лидер «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/17), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-hochetsya-chtoby-dzhikiya-ostalsya-i-igral-v-spartake/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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