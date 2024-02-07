Камоцци: «Хочется, чтобы Джикия остался и играл в «Спартаке»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о будущем защитника Георгии Джикии в московском клубе.

«В какой клуб сможет перейти Джикия? Хочется, чтобы он остался и играл в «Спартаке». Так будет лучше как для клуба, так и для самого футболиста. Не представляю Георгия в другом клубе РПЛ, он лидер «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/17), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.