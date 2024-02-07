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Сегодня, 03:40

Масалитин: «Всем уже давно понятно, что Чалов хочет уехать в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном уходе Федора Чалова из ЦСКА.

«Понятно, что контракт Чалова подходит к концу и его надо продлевать. На каких условиях? Желательно, чтобы клуб избежал больших издержек, но, конечно, Федор будет требовать максимума, отсюда и пойдут торги. Могут сойтись на средней сумме или кто-то примет позицию другой стороны. Всем уже давно понятно, что он хочет уехать в Европу, но на сегодняшний день, как я думаю, топовые команды там для него закрыты. Может быть, есть возможность отправиться в Катар или в Эмираты, где могут заплатить за него хорошие деньги, но, думаю, оно того не стоит», — заявил Масалитин RT.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1269078-masalitin-chalov-kontrakt-cska
Валерий Масалитин
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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