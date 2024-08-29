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Сегодня, 21:57

Сделка между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву. Подробности

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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как уже сообщал «СЭ», официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» должно последовать в пятницу, 30 августа. В случае если футболист успешно пройдет медосмотр, он, по нашим данным, заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».

Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. Изначально невский клуб предлагал красно-белым 6 миллионов, но получил отказ. Предложение на 8 миллионов также не устроило москвичей, на 10 в «Спартаке» согласились.

Вместе с тем, если бы сумма не устроила руководство столичной команды, оно было готово к тому, что игрок продолжительное время занимался бы отдельно от первого состава.

Напомним, что Соболева отстранили от работы наравне со всеми после поражения 21 июля от «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ (0:2), когда Александр заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что все мысли заняты переходом в другой клуб.

При этом председатель правления «Зенита» Александр Медведев возражал против приобретения Соболева, но на покупке настоял главный тренер Сергей Семак.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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