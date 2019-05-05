"Крылья Советов" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 27-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 5 мая, начало – в 14.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Крыльев Советов": Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Зотов, Самарджич, Рохель, Самедов, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Бурлак, Карпов, Киселев, Антон, Яковлев, Вучичевич.

Стартовый состав "Уфы": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Сысуев, Игбун, Вомбергар.

​Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Безденежных, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Салатич, Тилль, Бизяк.

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. "Уфа" располагается на 14-й строчке, набрав 25 баллов.