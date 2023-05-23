«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Речь идет об отмененном арбитром Сергеем Карасевым голе полузащитника красно-белых Михаила Игнатова на 21-й минуте из-за положения «вне игры». Клуб также попросил рассмотреть неназначение 11-метрового удара за фол защитника армейцев Игоря Дивеева на Романе Зобнине на 83-й минуте матча.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в 28 матчах. Благодаря победе над ЦСКА красно-белые сократили отставание от армейцев, идущих вторыми, до 1 очка.

ЦСКА также обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать два эпизода в матче со «Спартаком»: удаление защитника армейцев Виллиана Роши на 66-й минуте и назначенный пенальти в ворота красно-синих на 87-й минуте.