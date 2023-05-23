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Судейство

Сегодня, 15:56

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть два эпизода в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Речь идет об отмененном арбитром Сергеем Карасевым голе полузащитника красно-белых Михаила Игнатова на 21-й минуте из-за положения «вне игры». Клуб также попросил рассмотреть неназначение 11-метрового удара за фол защитника армейцев Игоря Дивеева на Романе Зобнине на 83-й минуте матча.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в 28 матчах. Благодаря победе над ЦСКА красно-белые сократили отставание от армейцев, идущих вторыми, до 1 очка.

ЦСКА также обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать два эпизода в матче со «Спартаком»: удаление защитника армейцев Виллиана Роши на 66-й минуте и назначенный пенальти в ворота красно-синих на 87-й минуте.

21&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 2:1. Сергей Карасев. «Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

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ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
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