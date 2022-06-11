Рыжиков: «Победу над «Барселоной» отмечали в номере Семака с вином»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о победе в Лиге чемпионов над «Барселоной».

— У вас есть уникальный опыт победы над «Барселоной» на «Камп Ноу». Расскажите, как не обделаться от одного вида Лео Месси на поле и, более того, обыграть его звездную команду?

— Сначала у меня действительно была мысль, что главное — не опозориться. Семь пропустить — это позор, а пять — было бы терпимо... Хотя у нас была проведена тотальная работа тренерского штаба, они столько перелопатили информации! Сколько теорий, разговоров было! Хотели сыграть с «Барселоной» удачно. Но как Рязанцев забил на второй минуте, у меня мысль проскочила: «Саша, что ты делаешь?! Зачем так рано забил?»

Говорят, что некоторые наши болельщики, опоздавшие на матч, подумали, что табло сломано. А ощущения... Когда ты на поле и весь в игре, то не понимаешь, что мяч у Месси или еще у кого-то. Смотришь только на ноги и подсказываешь партнерам, чтобы прикрывали зоны. Но игра сложилась так, что командный дух, тренерская мысль помогли нам обыграть «Барселону».

— «Барса» нанесла 24 удара, 13 в створ. Как сохранить концентрацию при такой адской нагрузке?

— Даже не знаю. Для меня это был кайф! Я мальчишкой мечтал об этом — играть в Лиге чемпионов. И благодарен «Рубину», что мы завоевали эту возможность. Я не думал о концентрации. 60 тысяч болельщиков, да — устаешь, да — потеешь. Но ничего этого в игре не замечаешь.

— Потом отметили?

— В Испании по бокалу вина точно выпили. Но у нас через три дня была игра в Ростове, тогда мы еще в чемпионской гонке были и понимали, что предстоит тяжелый матч. Как нас встречали в Ростове — тогда пришло осмысление, что мы не только за Татарстан играли, но и за всю Россию. На предыгровой тренировке собралось болельщиков сто, все нас благодарили за игру в Барселоне. Тогда я понял, что такое любовь футбольной России.

— У кого в номере собрались отметить?

— У Сережи Семака с Шароновым. Сережа — ценитель испанского вина. И французского.

— То есть бутылочка у него была припасена?

— Да нет, уже по ходу дела купил! Не ожидал он такого результата, чтобы припасать бутылочку.

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