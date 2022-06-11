Рыжиков: «Победу над «Барселоной» отмечали в номере Семака с вином»
Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о победе в Лиге чемпионов над «Барселоной».
— У вас есть уникальный опыт победы над «Барселоной» на «Камп Ноу». Расскажите, как не обделаться от одного вида Лео Месси на поле и, более того, обыграть его звездную команду?
— Сначала у меня действительно была мысль, что главное — не опозориться. Семь пропустить — это позор, а пять — было бы терпимо... Хотя у нас была проведена тотальная работа тренерского штаба, они столько перелопатили информации! Сколько теорий, разговоров было! Хотели сыграть с «Барселоной» удачно. Но как Рязанцев забил на второй минуте, у меня мысль проскочила: «Саша, что ты делаешь?! Зачем так рано забил?»
Говорят, что некоторые наши болельщики, опоздавшие на матч, подумали, что табло сломано. А ощущения... Когда ты на поле и весь в игре, то не понимаешь, что мяч у Месси или еще у кого-то. Смотришь только на ноги и подсказываешь партнерам, чтобы прикрывали зоны. Но игра сложилась так, что командный дух, тренерская мысль помогли нам обыграть «Барселону».
— «Барса» нанесла 24 удара, 13 в створ. Как сохранить концентрацию при такой адской нагрузке?
— Даже не знаю. Для меня это был кайф! Я мальчишкой мечтал об этом — играть в Лиге чемпионов. И благодарен «Рубину», что мы завоевали эту возможность. Я не думал о концентрации. 60 тысяч болельщиков, да — устаешь, да — потеешь. Но ничего этого в игре не замечаешь.
— Потом отметили?
— В Испании по бокалу вина точно выпили. Но у нас через три дня была игра в Ростове, тогда мы еще в чемпионской гонке были и понимали, что предстоит тяжелый матч. Как нас встречали в Ростове — тогда пришло осмысление, что мы не только за Татарстан играли, но и за всю Россию. На предыгровой тренировке собралось болельщиков сто, все нас благодарили за игру в Барселоне. Тогда я понял, что такое любовь футбольной России.
— У кого в номере собрались отметить?
— У Сережи Семака с Шароновым. Сережа — ценитель испанского вина. И французского.
— То есть бутылочка у него была припасена?
— Да нет, уже по ходу дела купил! Не ожидал он такого результата, чтобы припасать бутылочку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0