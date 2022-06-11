Бывший вратарь «Рубина» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал о работе тренером.

— Сергей, чем сейчас занимаетесь?

— Тренирую любительский футбольный клуб, играющий в чемпионате Татарстана, — раньше он назывался «Смена», сейчас переименован в «Сокол». Пришел новый спонсор, транспортная компания «Сокол», которая его финансирует, — отсюда и название. Играет молодежь от 19 до 23 лет, выходцы из казанских футбольных школ. Каждые полгода устраиваем просмотровые сборы, где выбираем лучших и приглашаем их в нашу команду. Сейчас сыграли четыре тура, набрали 10 очков. Работа кипит, очень интересно!

Что касается ФК «Рыжиков», то там занимаются дети от трех до семи лет. Это дошкольное физическое образование — подвижные игры, простейшие футбольные элементы. Тренерский штаб весь лицензированный. Но я отношусь к клубу как медиалицо. Они пользуются моим именем, я прихожу в клуб раз в месяц, фотографируюсь, даю автографы, в ворота меня ставят, и дети бьют.

— Правильно ли понимаю, что вы собираетесь работать только главным тренером, а профессия тренера вратарей вам неинтересна?

— Совершенно верно. У меня есть лицензия А, хочу дальше учиться и развиваться. Но для этого нужно год отработать, и тогда можно поступить на Pro. Но пока предложений из профессиональных клубов не было. В «Соколе» все устраивает. У руководителей далеко идущие планы, но реализовывать их планируется постепенно.

— Не так часто вратари становятся видными тренерами. Можно ли говорить о том, что Станислав Черчесов, который дорос до роли главного тренера сборной и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018, для вас — эталон?

— В России — точно! Станислав Саламович доказал работой и в сборной, и в российских клубах, и в Польше, и в Венгрии, что он квалифицированный специалист. С него нужно брать пример.

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