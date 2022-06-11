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Рыжиков — о карьере тренера: «Вижу себя главным — беру пример с Черчесова»

Рыжиков хотел бы работать главным тренером
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Рубина» и «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал о работе тренером.

— Сергей, чем сейчас занимаетесь?

— Тренирую любительский футбольный клуб, играющий в чемпионате Татарстана, — раньше он назывался «Смена», сейчас переименован в «Сокол». Пришел новый спонсор, транспортная компания «Сокол», которая его финансирует, — отсюда и название. Играет молодежь от 19 до 23 лет, выходцы из казанских футбольных школ. Каждые полгода устраиваем просмотровые сборы, где выбираем лучших и приглашаем их в нашу команду. Сейчас сыграли четыре тура, набрали 10 очков. Работа кипит, очень интересно!

Что касается ФК «Рыжиков», то там занимаются дети от трех до семи лет. Это дошкольное физическое образование — подвижные игры, простейшие футбольные элементы. Тренерский штаб весь лицензированный. Но я отношусь к клубу как медиалицо. Они пользуются моим именем, я прихожу в клуб раз в месяц, фотографируюсь, даю автографы, в ворота меня ставят, и дети бьют.

— Правильно ли понимаю, что вы собираетесь работать только главным тренером, а профессия тренера вратарей вам неинтересна?

— Совершенно верно. У меня есть лицензия А, хочу дальше учиться и развиваться. Но для этого нужно год отработать, и тогда можно поступить на Pro. Но пока предложений из профессиональных клубов не было. В «Соколе» все устраивает. У руководителей далеко идущие планы, но реализовывать их планируется постепенно.

— Не так часто вратари становятся видными тренерами. Можно ли говорить о том, что Станислав Черчесов, который дорос до роли главного тренера сборной и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018, для вас — эталон?

— В России — точно! Станислав Саламович доказал работой и в сборной, и в российских клубах, и в Польше, и в Венгрии, что он квалифицированный специалист. С него нужно брать пример.

Полностью интервью с Сергеем Рыжиковым читайте здесь.

Сергей Рыжиков
Станислав Черчесов
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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 19
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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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