Ринат Билялетдинов оценил работу итальянца Ваноли на посту главного тренера «Спартака»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов поделился своими мыслями относительно ухода с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Он выиграл титул — взял Кубок России со «Спартаком». Наверное, вмешались нефутбольные моменты, плюс, не буду исключать, что Ваноли показалось, что он будет более комфортно чувствовать себя дома. Мог уйти раньше? Паоло, видимо, взял время на обдумывание. Сейчас все иностранцы подвергаются давлению со стороны своих стран, политические ветра сейчас активно бушуют. Умолять его остаться точно не стоило бы, душевное спокойствие для него было важнее. А мы зато узнали его истинное отношение к нашей стране», — передает слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого клуб в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а в чемпионате страны занял десятое место.