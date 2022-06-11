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Ринат Билялетдинов оценил работу итальянца Ваноли на посту главного тренера «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский специалист Ринат Билялетдинов поделился своими мыслями относительно ухода с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Он выиграл титул — взял Кубок России со «Спартаком». Наверное, вмешались нефутбольные моменты, плюс, не буду исключать, что Ваноли показалось, что он будет более комфортно чувствовать себя дома. Мог уйти раньше? Паоло, видимо, взял время на обдумывание. Сейчас все иностранцы подвергаются давлению со стороны своих стран, политические ветра сейчас активно бушуют. Умолять его остаться точно не стоило бы, душевное спокойствие для него было важнее. А мы зато узнали его истинное отношение к нашей стране», — передает слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого клуб в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а в чемпионате страны занял десятое место.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-uhod-vanoli-vmeshalis-nefutbolnyie-momentyi
Ринат Билялетдинов
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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