Рыжиков о вылете «Рубина»: «Правильно, что Слуцкого оставили»
Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» прокомментировал вылет казанского клуба в ФНЛ.
— Вылет «Рубина» в этом году — самая большая сенсация минувшего чемпионата. Мы видели все эти таблицы от Рустема Сайманова — почему на «Рубин» отъезд легионеров повлиял больше, чем на других. Как считаете — чья вина в этом вылете?
— Думаю, что ответственность лежит на всех. Начиная от болельщиков, которые не ходили на стадион (в том числе и меня), и заканчивая первыми лицами республики. Все виноваты в том, что допустили такой крах казанского футбола. Смотрел интервью Слуцкого, его тоже можно понять. Но когда тренер говорит на всю страну, что у него не команда, а сборище игроков, не верит в них, то это влияет на результат. Если бы про меня так говорили, я бы тоже встал к этому тренеру боком. Когда он говорит это в раздевалке лично тебе — это одно, но на всю страну выражать свои негативные эмоции — это дает свой отпечаток. Желаю «Рубину» как можно быстрее собрать боеспособный коллектив, который решит задачу возвращения в РПЛ, потому что премьер-лига без «Рубина» уже не та.
— Для меня принципиальная разница ситуаций Слуцкого, Карпина и Сторожука после отъезда легионеров — в мотивации. Сторожуку надо было доказывать состоятельность в РПЛ, Карпин вернулся в клуб «на свежака», а у Слуцкого отобрали все, что он наигрывал. Это не оправдание, а попытка разобраться.
— Может быть. Это тоже не исключается. Но когда ты не выигрываешь кучу матчей, мотивация одна — победить. Леонид Викторович заявление об уходе не писал, значит, чувствовал, что в его силах исправить ситуацию. Не знаю других команд, где после стольких поражений тренер оставался бы на своем посту. Это очень большой кредит доверия. Значит, Сайманов знает что-то, чего не знает обыватель. Об этом остается только догадываться или узнавать у них при личной встрече. Но не думаю, что у Леонида Викторовича мотивации не было. Хотя это лучше у него спросить. Но все показывает турнирная таблица.
— На ваш взгляд, нужно ли было увольнять Слуцкого по ходу этой неудачной серии?
— Не знаю. То, что оставили сейчас, думаю, правильно. Это удар по его имиджу, и он будет гореть желанием вернуться с «Рубином» обратно. Что касается увольнения весной — повторюсь, других таких примеров не знаю. Встряхнуть команду смена тренера могла бы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0