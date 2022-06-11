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Рыжиков о вылете «Рубина»: «Правильно, что Слуцкого оставили»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» прокомментировал вылет казанского клуба в ФНЛ.

— Вылет «Рубина» в этом году — самая большая сенсация минувшего чемпионата. Мы видели все эти таблицы от Рустема Сайманова — почему на «Рубин» отъезд легионеров повлиял больше, чем на других. Как считаете — чья вина в этом вылете?

— Думаю, что ответственность лежит на всех. Начиная от болельщиков, которые не ходили на стадион (в том числе и меня), и заканчивая первыми лицами республики. Все виноваты в том, что допустили такой крах казанского футбола. Смотрел интервью Слуцкого, его тоже можно понять. Но когда тренер говорит на всю страну, что у него не команда, а сборище игроков, не верит в них, то это влияет на результат. Если бы про меня так говорили, я бы тоже встал к этому тренеру боком. Когда он говорит это в раздевалке лично тебе — это одно, но на всю страну выражать свои негативные эмоции — это дает свой отпечаток. Желаю «Рубину» как можно быстрее собрать боеспособный коллектив, который решит задачу возвращения в РПЛ, потому что премьер-лига без «Рубина» уже не та.

— Для меня принципиальная разница ситуаций Слуцкого, Карпина и Сторожука после отъезда легионеров — в мотивации. Сторожуку надо было доказывать состоятельность в РПЛ, Карпин вернулся в клуб «на свежака», а у Слуцкого отобрали все, что он наигрывал. Это не оправдание, а попытка разобраться.

— Может быть. Это тоже не исключается. Но когда ты не выигрываешь кучу матчей, мотивация одна — победить. Леонид Викторович заявление об уходе не писал, значит, чувствовал, что в его силах исправить ситуацию. Не знаю других команд, где после стольких поражений тренер оставался бы на своем посту. Это очень большой кредит доверия. Значит, Сайманов знает что-то, чего не знает обыватель. Об этом остается только догадываться или узнавать у них при личной встрече. Но не думаю, что у Леонида Викторовича мотивации не было. Хотя это лучше у него спросить. Но все показывает турнирная таблица.

— На ваш взгляд, нужно ли было увольнять Слуцкого по ходу этой неудачной серии?

— Не знаю. То, что оставили сейчас, думаю, правильно. Это удар по его имиджу, и он будет гореть желанием вернуться с «Рубином» обратно. Что касается увольнения весной — повторюсь, других таких примеров не знаю. Встряхнуть команду смена тренера могла бы.

Сергей Рыжиков
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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3
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