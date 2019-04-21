"Рубин" сравнял счет в матче с "Уралом" спустя три минуты

"Рубин" сравнял счет в мачте 24-го тура премьер-лиги против "Урала".
На 4-й минуте встречи гол забил Дмитрий Полоз. Ибрагим Цаллагов и Хорен Байрамян вывели форварда на пустые ворота. Напомним, что счет в матче был открыл на 12-й секунде.
⚽ Дмитрий Полоз забивает четвёртый мяч в сезоне.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 апреля 2019 г.
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