"Рубин" сравнял счет в матче с "Уралом" спустя три минуты

"Рубин" сравнял счет в мачте 24-го тура премьер-лиги против "Урала".

На 4-й минуте встречи гол забил Дмитрий Полоз. Ибрагим Цаллагов и Хорен Байрамян вывели форварда на пустые ворота. Напомним, что счет в матче был открыл на 12-й секунде.

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