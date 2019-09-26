«Рубин» попросил болельщиков поддержать команду в непростой период

«Рубин» на своем официальном сайте обратился к болельщикам в связи с плохими результатами команды в последних матчах чемпионата и Олимп-Кубка России.

— Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновленной молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принес невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов, — говорится в обращении «Рубина». — Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы — это делает наш коллектив более сплоченным.

В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с «Рубином» самые значимые вехи в его современной истории. И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее.

После 10 туров чемпионата России «Рубин» занимает 10-е место с 10 очками. Кроме того, казанцы вылетели из Кубка России, уступив в 1/16 финала «Химкам» (0:3).

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