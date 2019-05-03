В матче 27-го тура чемпионата России "Рубин" на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 2:0. Эта победа стала первой для казанцев за последние девять туров. Предыдущая победа датирована 2 марта.

"Рубин" набрал 35 очков и всего на один балл теперь отстает от "Оренбурга", чья серия без побед продлилась до трех матчей.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Рубин" (Казань) – "Оренбург" – 2:0 (1:0)

Голы: Сиваков, 35 – в свои ворота (1:0). Полоз, 77 – с пенальти (2:0).

"Рубин": Ив. А. Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов (Калинин, 84), Башкиров, Иг. Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 69), Байрамян, Полоз (Сагитов, 87).

"Оренбург": Фролов, Малых, Сиваков, Шахов, Терехов, Попович, Мишкич, Афонин (Галаджан, 81), Сутормин, Деспотович, Маляров (Рикарду Алвеш, 46).

Предупреждения: Попович, 27. Цаллагов, 31. Малых, 45. Сиваков, 76.

Судьи: Москалев (Воронеж). Еремин (Москва), Данченко (Уфа).

3 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".