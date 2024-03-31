«Рубин» — «Ахмат»: видео голов матча
«Рубин» дома победил «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:1.
В первом тайме у хозяев голами отметились Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку. На 90+3-й минуте встречи Лукас Ловат отыграл один мяч гостей.
13-я минута: Лазар Ранджелович — 1:0
35-я минута: Мирлинд Даку — 2:0
90+3-я минута: Лукас Ловат — 2:1
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|
3
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|21
|10
|8
|3
|34-27
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|
4
|ЦСКА
|21
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|
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|
6
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|
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|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
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|14-25
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|Сочи
|21
|3
|5
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|21-35
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
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