«Рубин» — «Ахмат»: видео голов матча

«Рубин» дома победил «Ахмат» в матче 22-го тура чемпионата России — 2:1.

В первом тайме у хозяев голами отметились Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку. На 90+3-й минуте встречи Лукас Ловат отыграл один мяч гостей.

13-я минута: Лазар Ранджелович — 1:0

35-я минута: Мирлинд Даку — 2:0

90+3-я минута: Лукас Ловат — 2:1