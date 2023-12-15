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Сегодня, 23:28

RT: ЦСКА подпишет контракт с защитником сборной Уругвая

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Коринтианса» и сборной Уругвая Бруно Мендес может перейти в ЦСКА, утверждает RT.

По инфрормации источника, армейцы планируют заключить соглашение с уругвайцем до 2027 года.

Контракт Мендеса с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 6 миллионов евро.

В 2023 году Мендес провел 53 игры за «Коринтианс» во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Источник: RT
Футбол
ФК Коринтианс
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
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