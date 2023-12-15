RT: ЦСКА подпишет контракт с защитником сборной Уругвая
Защитник «Коринтианса» и сборной Уругвая Бруно Мендес может перейти в ЦСКА, утверждает RT.
По инфрормации источника, армейцы планируют заключить соглашение с уругвайцем до 2027 года.
Контракт Мендеса с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
В 2023 году Мендес провел 53 игры за «Коринтианс» во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Источник: RT
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